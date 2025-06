Banca di Credito Popolare, rafforzamento patrimoniale da 17 milioni di euro

(Teleborsa) -(BCP), istituto di credito di Torre del Greco, ha deliberato l'. Il piano di rafforzamento patrimoniale, dal valore complessivo di 17 milioni di euro, si realizzerà su di una duplice linea, attraverso: un aumento di capitale riservato per 9 milioni di euro, tramite l'emissione di azioni di finanziamento a pagamento ex articolo 150-quater del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; l'emissione di un Bond AT1 (Additional Tier 1) per un valore complessivo di 8 milioni di euro.L'operazione si inserisce nel percorso avviato con ilper il periodo 2024-2028 e inaugura nuove partnership industriali e commerciali di lungo periodo. Il piano di rafforzamento verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria, che è chiamata ad approvare le modifiche statutarie necessarie e funzionali e l'aumento di capitale. L'assemblea è prevista in prima convocazione in data 30 luglio 2025 e in seconda per il 31 luglio 2025.La BCPnel settore della bancassicurazione, grazie ad Athora Italia, specializzata nel ramo vita, e a Net Insurance, controllata da Poste Vita e attiva nelle soluzioni di protezione per famiglie, retail e PMI. Parallelamente, la BCP consolida il proprio posizionamento di banca cooperativa stringendo alleanze strategiche con operatori bancari attivi in nuovi territori come la Banca Popolare del Cassinate e la Banca Popolare di Lajatico."In questi mesi ho sempre sostenuto con convinzione la solidità del progetto industriale di BCP - ha spiegato il- L'operazione annunciata oggi, insieme al rafforzamento patrimoniale che ne deriva, ne rappresenta una conferma concreta e sarà il motore per il raggiungimento degli obiettivi che la banca si è posta per il futuro. Con questo passo, diamo avvio e impulso ad alleanze strategiche di lungo periodo, con l'obiettivo di creare valore e rafforzare ulteriormente il ruolo di banca del territorio. Un impegno che si tradurrà in un'offerta commerciale ancora più ampia e competitiva, capace di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di famiglie e imprese".