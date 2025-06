A Roma l’incontro promosso dall’UGL: Future Economy 2025, “Green Economy: quale futuro?”

(Teleborsa) - Si è svolto a Roma il nuovo appuntamento del ciclo di conferenze "", promosso dal, dal titolo "". L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sul futuro della transizione ecologica, affrontando temi chiave come leL’apertura dei lavori è stata affidata al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,, il quale ha osservato che: "NelSul fronte energetico la preoccupazione che c'è stata con le tensioni in Iran riguardavano lo stretto di Hormuz, ma il prezzo ad oggi dovrebbe tenere e quindi dobbiamo essere ottimisti. Sul nucleare occorre una riflessione considerato il. Bisogna stare con i piedi per terra ed essere trasparenti. Chi governa non può solo gestire il presente ma creare le condizioni migliori per il futuro dei nostri figli. Non sono per la decrescita felice. La sfida è di discutere a livello europeo per arrivare a una mediazione più vantaggiosa per noi".Per: "La giornata di oggi ha confermato quanto sia cruciale affrontare lama anche il lavoro e la coesione sociale. La green economy può rappresentare una grande opportunità per l’Italia, ma solo se accompagnata da investimenti strutturali, politiche industriali lungimiranti e un ruolo attivo delle parti sociali. In tal senso,. L’UGL è favorevole a un progetto di sviluppo dell’energia nucleare che sia sostenibile sia dal punto di vista economico sia da quello ecologico, e che renda il Paese indipendente. In tal senso, condividiamo le parole del Ministro Fratin in merito alla necessità di una riflessione sul nucleare, considerato il fabbisogno energetico in crescita. Il nucleare è una battaglia fondamentale per il Paese se vogliamo avere un futuro di produzione e di lavoro".All’evento hanno preso parte:, Responsabile Affari Istituzionali Italia ENEL;Amministratore Delegato GME;, Presidente GSE;, Responsabile Magnetic Fusion Initiatives ENI;, Amministratore Delegato Sogin;, Managing Partner Eneosis;, docente Università Marconi di Roma;, Vicesegretario Generale UGL Vicario e componente del CESE.