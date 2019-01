Huawei, USA ufficializzano accuse di frode e furto proprietà. Il colosso replica: "nessun illecito"

(Teleborsa) - Chiuso lo shutdown , il governo e le agenzie federali americane riprendono i lavori senza perdere tempo. L'FBI ha depositato presso un tribunale di Brooklyn le accuse contro Huawei.Gli Stati Uniti accusano il colosso delle tlc ed uno dei suoi top manager, Meng Wazhou, Chief Financial Officer e figlia del fondatore della società,Ufficializzata inoltre la richiesta di estradizione di Meng che gli Stati Uniti avevano fatto arrestare in Canada all'inizio di dicembre scorso , guidando la delegazione dei, in programma nei prossimi giorni: il 30 gennaio e 31 gennaio.di illeciti penali affermando di "non aver mai commesso le violazioni citate". Il colosso delle tlc cinese, in una nota, precisa anche di "non essere a conoscenza di alcuna violazione" fatta da Meng Wanzhou.Pechino, intanto, chiede con forza di rimuovere la richiesta d'arresto contro Meng Wanzhou, e di non procedere con la richiesta di estradizione dal Canada.