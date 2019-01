Allarme del Censis: Italia fanalino di coda in Ue per occupazione

(Teleborsa) -. Lo rivela ilsecondoredatto in collaborazione con Eudaimon.Lo studio rivela che nell'(2007-2017), il. Tutt’altra tendenza per il, dove la crescita occupazionale ha viaggiato. Prima per incremento dei posti di lavoro è risultata essere la Germania, con un +8,2%, seguita dal Regno Unito (+7,6%) e dalla Francia (+4,1%).Su base territoriale, il quadrante delvedeuna frenata dell’occupazione al 34,3% (2,9% in meno rispetto al 2007). Al, viene registrato un calo dello 0,4%, con il dato che si attesta al 47,4%, mentre nel, l’occupazione registra una contrazione dell’1,1% nel Nord-Ovest e dell’1,3% nel Nord-Est.Inoltre, in Italiasostiene di essere stata impegnata cone connegli ultimi 10 anni. L’indagine, poi, rileva comedi dipendenti operino ina,lavorino neii,oltre l'orario di lavoro con e-mail o altri strumenti digitali e 4,8 milioni esercitino il loro mestiere oltre l'orario previsto da contratto e senza straordinari.Una condizione che -rileva il Censis - apporterebbe. Di questi, 5,3 milioni accusano sintomi di, 4,5 milioni non hannoper se e 2,4 milioni vivonoper il troppo lavoro.