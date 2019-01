Conte incontra gli imprenditori a Milano

(Teleborsa) -che, dopo aver assistito alla cerimonia di apertura dei mercati con il suono della tradizionale campanella, ha discusso con l'A.D Raffaele Jerusalmi il ruolo della Borsa come motore di sviluppo dell'economia italiana.il Premier, nell', ha poi disquisito con il Presidente di Assolombarda Carlo Bonomi sulla necessità, richiesta dall'associazione, di attuazione di una manovra compensativa piuttosto che una correttiva della finanza pubblica.Bonomi, a nome degli imprenditori che si augurano una sferzata repentina che alzi il PIL del nostro paese, ha poi pregato il governo die censite dall'Ance dal valore di 27 miliari di euro e di r, che dei 140 miliardi di investimenti pluriennali vedeva disponibili già 103 miliardi.L'invito fatto al Premier è stato in sostanza quello di lanciare un grande "Progetto Paese a medio- lungo termine che vada oltre il dividendo elettorale. Se saprà realizzare tutto questo, tutti gli imprenditori sapranno trainare nuovamente l'Italia fuori da questo momento di difficoltà economica e sociale", conclude Bonomi prima di fare una riflessione sull'attuale situazione in cui si riversa la penisola. Al momento questa infatti non versa nelle migliori acque con lotra i rendimenti di Btp e Bund decennali tropo alto che potrebbeAltro problema sollevato durante il meeting è quello dell'ammontare degli impieghi alle imprese italiane che è sceso da oltre 900 miliardi del 2011 al di sotto dei 700 miliardi nel 2018 secondo l'ultimo bollettino pubblicato da Bankitalia.