GBL apre sede a Milano e annuncia l'ingresso di Luca Bucelli

Groupe Bruxelles Lambert

(Teleborsa) -ha annunciato l'e l'nel ruolo di Investment Partner, ampliando così ulteriormente la propria presenza internazionale e rafforzando l'impegno del gruppo nel settore dei private asset.GBLin settori legati alla consumer experience, all'healthcare, alla sostenibilità e alla digitalizzazione/tecnologia. Il mandato del gruppo è flessibile; gli investimenti possono variare da 250 milioni a 2 miliardi di euro per partecipazioni di maggioranza o minoranza. Grazie al capitale permanente del Gruppo, l’orizzonte di investimento può essere significativamente più lungo rispetto a quelli di una tipica società di private equity.Luca Bucelli ha iniziato la sua carriera nel 2004 pressoa Londra e Milano. Successivamente ha trascorso cinque anni presso la società di consulenza finanziariaa Milano e Parigi. Nel 2014, Luca Bucelli è entrato a far parte di, dove ha guidato le attività del gruppo in Italia, aprendo l'ufficio di Milano e realizzando oltre 30 investimenti nel paese."Ilper il capitale paziente e la piattaforma internazionale di GBL - ha commentato Ian Gallienne, CEO di GBL - L'expertise e la conoscenza del contesto locale maturati da Luca saranno fondamentali per il sourcing e la selezione degli investimenti, e la successiva creazione di valore"."Il capitale familiare a lungo termine e l'ampia rete di relazioni di GBL ne fanno unprofittevoli nell'accelerazione della loro crescita, soprattutto a livello internazionale - ha detto Bucelli - Sono molto lieto di poter promuovere nuove partnership tra GBL e le famiglie, gli imprenditori e i manager italiani".