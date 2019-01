Lusso in passerella in Borsa, Moncler vola dopo conti boom di LVMH

LVMH

Salvatore Ferragamo

Geox

Moncler

(Teleborsa) -, che corre in borsa sugli spunti positivi arrivati dalle trimestrali. Il comparto ignora anche qualche giudizio negativo arrivato dagli analisti.Ad alimentare gli acquisti hanno contribuito i, che ha indicatoin crescita di oltre iled unin aumento del. Il titolo oggi balza a Parigi del 6,58%.Alle prese con i conti anche, oggi +3,4% in Borsa, dopo aver annunciato una frenata dei ricavi nel quarto trimestre e nell'esercizio 2018 , incassando giudizi contrastanti dagli analisti: Equita ha tagliato il Target Price a 16,50 da 19,50 euro, pur alzando il giudizio a Hold da Reduce, mentre Kepler conferma Reduce e taglia il prezzo obiettivo a a 12 da 13 euro.Kepler si è espressa anche su, alzando il giudizio a Hold da Reduce e confermando il Target price a 1,30 euro, perché il titolo ha sottoperformato il mercato, amnche se non ci si attendono buone notizie sul fronte dei risultati (attesa perdita su trimestre a 9,8 milioni e risultato 2018 in rosso). Il titolo però evidenzia oggi una risalita del 3,25% alla Borsa di Milano grazie all'upgrade.La regina delle Blue Chips è, che vanta una risalita del 5,36%, portandosi in vetta al paniere del FTSE MIVB