Si muove in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni (+0,89%), exploit di Inwit

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

media capitalizzazione

Inwit

(Teleborsa) - Scambi positivi per il, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 10.255,5, in crescita dello 0,89%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a quota 281 dopo aver avviato la seduta a 284.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,83%.