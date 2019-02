Massimo Zanetti finalizza acquisizione australiana "The Bean Alliance"

Massimo Zanetti Beverage Group

(Teleborsa) -(MBZG) si rafforza nel mercato australiano. Attraverso la propria controllata australiana, l'azienda che opera nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè tostato ha finalizzato l’acquisizione del business e degli asset di un gruppo di società con sede a Melbourne note come "".. L'accordo di acquisizione prevede inoltre un potenziale earn-out da corrispondersi in tre tranche annuali, a partire dal 31 gennaio 2020, all'eventuale raggiungimento di determinati obbiettivi qualitativi e quantitativi annui concordati."Siamo fieri di aver finalizzato il deal australiano - ha dichiarato, Amministratore delegato del Gruppo - . L'Australia è un mercato molto interessante, caratterizzato dal culto del caffè di qualità e dalla preferenza di torrefazioni locali. The Bean Alliance, presente da oltre 35 anni nel mercato australiano, ha saputo creare dei marchi “premium” che si sono distinti per l’innovazione di prodotto, in particolare nel canale “local roasted” con significativo potenziale di crescita, e per la sostenibilità, testimoniata dai numerosi premi e dalle certificazioni ottenute. L’acquisizione di The Bean Alliance, oltre a rafforzare la presenza di Massimo Zanetti Beverage Group in Australia apre inoltre una ulteriore importante opportunità di sviluppo nell’area Asia Pacific".Positivo il titolo a Piazza Affari: +0,79%.