Venezuela, dai Paesi Ue arriva il riconoscimento a Guaidò

(Teleborsa) -(Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Portogallo)la risposta dell'Occidente non si è fatta attendere. Il dittatore di Caracas ha mostrato di non voler cedere alle pressioni straniere dichiarando di non voler indire nuove elezioni e, per questo motivo,iversi Paesi hanno già provveduto aldell'autoproclamatosiUna presa di posizione fortemente osteggiata dallache considera i tentativi di alcuni Paesi di legittimare il cambio di potere in Venezuela come "intromissione negli affari interni" del Venezuela. Esi fanno sentire, invece, le polemiche per ile il"Consideriamo che Juan Guaido abbia la legittimità per indire delle elezioni presidenziali" ha dichiarato oggiPer il capo del Quai d'Orsay "non si tratta di ingerenza, dal momento che il Paese è in crisi e che c'è un appello al presidente Guaidò a sostenerlo per ripristinare la democrazia" ma di "una richiesta democratica". Le Drian ha poi precisato che. "Ci metteremo in relazione con i nostri colleghi europei per riformulare questa richiesta a fare in modo che possa essere istituito con i Paesi europei che vorranno unirsi il gruppo di contatto che proponiamo di creare per accompagnare la transizione", ha spiegato Le Drian. Un concetto ribadito su Twitter dal: "I venezuelani hanno il diritto di esprimersi liberamente e democraticamente. La Francia riconosce Juan Guaidò come presidente incaricato per attuare un processo elettorale. Sosteniamo il gruppo di contatto, creato con l'Ue, in questo periodo di transizione".La Gran Bretagna "assieme con i suoi alleati europei riconosce Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela fino a quando si potranno tenere elezioni credibili", ha annunciatosottolineando che "Nicolas Maduro non ha convocato le elezioni presidenziali entro il limite di otto giorni che avevamo stabilito". Il Ministro si è, inoltre, augurato che questo riconoscimento "ci porti più vicini alla fine di questa crisi umanitaria".La Germania "riconosce Juan Guaido come presidente ad interim del Venezuela, con l'obiettivo di iniziare una transizione politica e portare il Paese a elezioni libere, trasparenti e credibili". È quanto ha dichiarato la portavoce della cancelliera tedesca Angela Merkel Martina Fietz.ha annunciato che la Spagna "riconosce ufficialmente Juan Guaidò come presidente legittimo del Venezuela". "Nelle prossime ore – ha proseguito il premier spagnolo – mi metterò in contatto con i governi europei e latinoamericani che vogliono unirsi" ha aggiunto Sanchez. Per il premier "Guaidò deve convocare il prima possibile elezioni libere perché il popolo del Venezuela deve poter decidere del proprio futuro. La comunità internazionale dovrà rispettare il risultato e verificare questo processo"."Anche i Paesi Bassi riconoscono Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela. Vogliamo che libertà e democrazia tornino nel Paese il prima possibile". Così, ricordando come gli otto giorni per convocare elezioni libere e democratiche siano scaduti oggi.Oltre ai Paesi dell'ultimatum, al momento, al riconoscimento, hanno aderito anche