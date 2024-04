Cyberoo, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

Cyberoo

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (dai precedenti 3,75 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, confermando la" sul titolo.Gli analisti fanno notare che, al target price, Cyberoo avrebbe ancora uno sconto del 40% circa rispetto agli operatori della cyber security. Il caso di investimento e la visione positiva si basano su: i) esposizione a un segmento di, con una posizione di leadership nel mercato MDR italiano; ii) resilienza dei SOC a 3 livelli; iii)(250 nuovi clienti in media all'anno), con un tasso di abbandono molto basso (circa il 2%); iv) un modello di business attrattivo basato su, combinato con margini elevati e buona generazione di cassa.Inoltre, uno startup di successo può dimostrare laanche in altri paesi europei (Spagna e Portogallo) e fornire un ulteriore rialzo alle stime e valutazioni. Infine, ildi Cyberoo tra i primi 50 fornitori di MDR al mondo, e unica italiana tra le 12 aziende europee prescelte, completa il quadro.