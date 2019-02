Trenord, sempre più i viaggiatori che si spostano in treno

Crescono anche in Lombardia i viaggiatori che preferiscono spostarsi in treno per andare a visitare le città d'arte o trascorrere un weekend immersi nella natura, al lago o in montagna. Nel 2018, durante le festività e nei fine settimana, sono stati registrati oltre 12,6 milioni di persone che hanno scelto Trenord, società esclusivamente dedicata al trasporto pubblico ferroviario di un'intera regione.



Milano rimane sempre la meta prediletta, confermandosi al primo posto grazie ad un flusso di 7,3 milioni di passeggeri. A seguirla c'è poi Como, che porta a casa un 11% in più di presenze rispetto al 2017. Poi Bergamo, Brescia e Monza.





Lo comunica la stessa società dei trasporti lombarda presente alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano in corso dal 10 al 12 febbraio al Fieramilanocity (MICO).



Trenord, per soddisfare la crescente domanda di turismo sostenibile, ha ideato offerte speciali, come la " Discovery Train", proposta che cumula vantaggi e biglietti speciali per chi sceglie questa soluzione, e "Treni da neve", per chi ama lo sci e vuole raggiungere direttamente le piste di Aprica, Montecampione, Valmalenco e, da quest'anno, anche Pontedilegno-Tonale.







(Teleborsa) -