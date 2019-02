Trump, in USA aumenta protesta contro “emergenza” muro Messico

(Teleborsa) - Arrivano le prime reazioni contro la decisione del presidente americanodi dichiarare l' emergenza nazionale al confine col Messico . "In America siamo di fronte a un'invasione - aveva dichiarato il tycoon newyorkese - . Non è solo una questione di promesse elettorali, c'è una vera e propria crisi della sicurezza. E dire che il muro non funziona è solo una bugia, una grande bugia"."Questa è chiaramente una presa di potere da parte di un presidente deluso e che ha fallito, e che cerca di ottenere quello che vuole al di fuori della legge - hanno dichiarato i leader democratici in Congresso,- . E il Congresso non può lasciare che un presidente stracci la Costituzione".. Il governatore democratico della California,, ha parlato di una mossa "folle" del presidente Trump mentre la ministra della giustizia dello stato di New Yorkl'ha definito un "abuso di potere".