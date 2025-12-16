Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 20:39
25.042 -0,10%
Dow Jones 20:39
48.057 -0,74%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

Economia
Auto, Urso: "Breccia nel muro dell’ideologia europea"
(Teleborsa) - "La proposta annunciata dalla Commissione europea (per il settore auto, Ndr) è un primo passo nella giusta direzione che noi per primi abbiamo indicato. È una breccia nel muro dell’ideologia, con il riconoscimento dei principi della neutralità tecnologica e del Made in Europe, anche a tutela delle imprese della componentistica". E' quanto afferma il Ministro delle Imprese e del Made in Itali, Adolfo Urso, dopo la proposta presentata da Bruxelles.

"Ma ora il muro va abbattuto. Lavoreremo con gli Stati membri che condividono il nostro approccio, - prosegue il titolare del MIMIT - nella certezza che occorra una revisione dei regolamenti più organica, radicale e concreta. È il momento di scelte strategiche chiare e omogene, non di compromessi o di tatticismi".

Per Urso, ci sono "apprezzabili le novità sulle piccole vetture di produzione europea e sui carburanti rinnovabili, inclusi i biocarburanti, aperture per le quali l’azione dell’Italia ha avuto un ruolo decisivo. Tuttavia occorre estendere il principio della neutralità tecnologica anche alle flotte aziendali e realizzare una completa revisione del regolamento sui veicoli pesanti, valorizzando tutte le tecnologie. Non si può più aspettare: è questo il tempo delle riforme".
