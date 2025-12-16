Auto, Urso: "Breccia nel muro dell’ideologia europea"

(Teleborsa) - "La proposta annunciata dalla Commissione europea
(per il settore auto, Ndr) è un primo passo nella giusta direzione
che noi per primi abbiamo indicato. È una breccia nel muro dell’ideologia
, con il riconoscimento dei principi della neutralità tecnologica
e del Made in Europe, anche a tutela delle imprese della componentistica". E' quanto afferma il Ministro delle Imprese e del Made in Itali, Adolfo Urso, dopo la proposta presentata da Bruxelles.
"Ma ora il muro va abbattuto
. Lavoreremo con gli Stati membri che condividono il nostro approccio, - prosegue il titolare del MIMIT - nella certezza che occorra una revisione dei regolamenti più organica, radicale e concreta
. È il momento di scelte strategiche chiare e omogene, non di compromessi o di tatticismi".
Per Urso, ci sono "apprezzabili le novità
sulle piccole vetture di produzione europea
e sui carburanti rinnovabili, inclusi i biocarburanti
, aperture per le quali l’azione dell’Italia ha avuto un ruolo decisivo
. Tuttavia occorre estendere il principio della neutralità tecnologica
anche alle flotte aziendali e realizzare una completa revisione del regolamento sui veicoli pesanti, valorizzando tutte le tecnologie. Non si può più aspettare: è questo il tempo delle riforme".