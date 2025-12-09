(Teleborsa) -, che colpirà l'operatività di. L'astensione dal lavoro, proclamata dal Sul - Sindacato unitario lavoratori, prevede lo stop di bus, tram, filobus, vetture elettriche e metroAlla base della protesta i "individuali degli autisti,nei diversi settori produttivi aziendali e negli adeguamenti parametrali,interne, la disciplina, i livelli dinelle rimesse e all'uscita pedonale della rimessa Portonaccio, l'applicazione della sentenza di Cassazione dal punto di vista normativo ed economico relativa alla IV area a tutti i lavoratori interessati, la riorganizzazione del settore biglietteria"., l'azienda pubblica che gestisce ilella Capitale. La protesta questa volta è stata proclamata da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadeled avrà unaI motivi della protesta riguardano lasul lavoro,professionale, difesa del, tutela negli appalti, indennità di settore e difesa del diritto di sciopero.La settimana nera dei servizi pubblici romani termineràcon lochevede l'adesione anche di altre sigle sindacali. La protesta, che durerà, è stata proclamata dal sindacato. Fermo anche per il personale Rfi per un totale di 8 ore, dalle 9.01 alle 17.00. La mobilitazione è stata proclamata da Orsa Ferrovie, Slm-Fast-Confsa per aumentare salari e pensioni, per fermare l'innalzamento dell'età pensionabile, per dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, per contrastare la precarietà, per vere politiche industriali e del terziario, per una riforma fiscale equa e progressiva".