Bus e metro fermi a Roma per lo sciopero dei dipendenti Atac

(Teleborsa) - Giornata di disagi a Roma per lo sciopero dei dipendenti Atac
, che colpirà l'operatività di bus e metro
. L'astensione dal lavoro, proclamata dal Sul - Sindacato unitario lavoratori, prevede lo stop di bus, tram, filobus, vetture elettriche e metro dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio
.
Alla base della protesta i "cambi turno
individuali degli autisti, disagio del pasto
, discriminazioni premiali
nei diversi settori produttivi aziendali e negli adeguamenti parametrali, valorizzazione delle professionalità
interne, la disciplina, i livelli di sicurezza
nelle rimesse e all'uscita pedonale della rimessa Portonaccio, l'applicazione della sentenza di Cassazione dal punto di vista normativo ed economico relativa alla IV area a tutti i lavoratori interessati, la riorganizzazione del settore biglietteria".Domani sarà la volta anche dell'AMA
, l'azienda pubblica che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti n
ella Capitale. La protesta questa volta è stata proclamata da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadeled avrà una durata di 24 ore.
I motivi della protesta riguardano la salute e sicurezza
sul lavoro, classificazione e inquadramento
professionale, difesa del potere d'acquisto
, tutela negli appalti, indennità di settore e difesa del diritto di sciopero.
La settimana nera dei servizi pubblici romani terminerà venerdì 12 dicembre
con lo sciopero generale proclamato dalla Cgil
che
vede l'adesione anche di altre sigle sindacali. La protesta, che durerà tutta la giornata
, è stata proclamata dal sindacato contro "una Legge di Bilancio ingiusta"
. Fermo anche per il personale Rfi per un totale di 8 ore, dalle 9.01 alle 17.00. La mobilitazione è stata proclamata da Orsa Ferrovie, Slm-Fast-Confsa per aumentare salari e pensioni, per fermare l'innalzamento dell'età pensionabile, per dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, per contrastare la precarietà, per vere politiche industriali e del terziario, per una riforma fiscale equa e progressiva".