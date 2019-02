Danieli, nuovo ordine dalla Colombia per Q-Smartec

Danieli

(Teleborsa) -vola in Colombia per un nuovo ordine relativo al sistema di raffreddamento. Il produttore siderurgico colombianoha scelto la tecnologia di Danieli per il suo impianto diin Colombia, al fine di ridurre i costi di produzione.Q-Smartec è un sistema di raffreddamento degli elettrodi collaudato, che permette una riduzione dei consumi degli elettrodi fino al 15% rispetto ad altri sistemi di raffreddamento tradizionali. E' una tecnologia già installata in quasi 40 impianti siderurgici.Poco mosso a Piazza Affari il titolo della multinazionale italiana attiva nella produzione di impianti siderurgici: +0,11%.