Askoll EVA, nuovo ordine da Cooltra per 1 milione di euro

Askoll EVA , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato della mobilità sostenibile, ha ricevuto un nuovo ordine dal cliente Cooltra, azienda leader in Europa nella mobilità sostenibile su due ruote (escooter sharing). L'accordo prevede la fornitura di 250 scooter eS2 Sharing e di relativi accessori, che saranno impiegati in Italia. Il valore dell'ordine è pari a circa 1 milione di euro.



Questo nuovo accordo, che arriva a circa un mese di distanza dall'ultima importante commessa da 200 scooter e 1400 batterie per il servizio di sharing del valore di 1,4 milioni di euro, "rappresenta un ulteriore passo avanti nella solida partnership tra le due aziende", si legge in una nota.

