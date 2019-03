Il settore beni personali a Milano si muove verso il basso (-1,39%), perde molto OVS

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Ferragamo

media capitalizzazione

OVS

FILA

Technogym

bassa capitalizzazione

Zucchi

Geox

Stefanel

(Teleborsa) - Andamento depresso per l', nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 83.202,6 al di sotto di 1.174,2 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,38%, dopo un inizio di seduta a quota 890.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni per la casa, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,16%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,03%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,83%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,78%.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,34%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,25%.