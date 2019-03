Forex, euro poco mosso. Fari su tassi e TLTRO

(Teleborsa) - Si muove in trading range l'euro nei confronti del biglietto verde con il cross eur/usd che viaggia stabileIl mood degli investitori è concentrato oggi sulla tanto attesa riunione di politica monetaria della BCE . Nel frattempo gli operatori restano cauti come dimostrato dall'andamento prudente delle principali piazze finanziarie europee.Alle 13.45 ora italiana sarà annunciata la decisione sui tassi (attesi invariati), mentre alle 14.30 si terrà come di consueto la conferenza stampa del Presidente, Mario Draghi.Sotto i riflettori la foward guidance del Consiglio direttivo, con la frenata dell'economia che potrebbe far slittare il futuro rialzo dei tassi di interesse in Eurolandia. Protagonista della giornata odierna sarà l'annuncio di una eventuale altra, argomento già discusso dall'Eurotower nella prima riunione del 2019. Si tratta di prestiti, effettuati tramite aste a basso costo, che dovrebbero aiutare le finanze delle banche in maggiori difficoltà. L'annuncio dei dettagli del lancio del TLTRO potrebbe tuttavia non arrivare nella giornata di oggi.