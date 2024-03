Cipolletta (AIFI): tassi si stabilizzeranno al 2%, con stabilità i finanziamenti tornano

(Teleborsa) - "Non c'è un'equazione così diretta tra tassi e venture capital.". Lo ha affermato, Presidente di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) durante la presentazione dei dati annuali del mercato italiano del private equity e venture capital (in collaborazione con PwC Italia)."Sicuramente un'economia sana presuppone tassi di interesse postivi, quindi l'idea che si torni a tassi zero o negativi è da escludere, ed è un bene, perché la non-remunerazione del capitale è sbagliata - ha sostenuto - Si tornerà a tassi di interesse positivi che si stabilizzeranno attorno al 2%.".Secondo Cipolletta, il problema in Italia non sono tanto i tassi, ma il fatto che gli, come non accade invece in Europa. Ci auguriamo che questo avvenga in modo indipendente dai tassi".