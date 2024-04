Borse UE in rialzo. Focus su conti e banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia, con gli investitori ottimisti che la BCE possa procedere con un taglio dei tassi a giugno. Speranze alimentate dalle parole della presidenteda Washington e dalla conferma del rallentamento dell’inflazione nell’Eurozona. Il vicepresidente, Luis de Guindos durante una audizione al Parlamento europeo, ha ribadito l'apertura a un taglio dei tassi se la traiettoria dell’inflazione fosse confermata.Più difficili le previsioni sulle prossime mosse delle Federal Reserve, mentre si confermano i timori di tassi di interesse più alti per un periodo più lungo. Focus sulla stagione delle trimestrali.Sullo sfondo restano le preoccupazioni per una possibile escalation a livello geopolitico in Medio Oriente.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,068. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,76%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,44%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.senza slancio, che negozia con un +0,08%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,49%, e composta, che cresce di un modesto +0,45%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.660 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 35.789 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,79%),(+1,29%),(+1,23%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,45%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,22%.Tra i(+9,76%),(+8,66%),(+7,53%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,18%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,16%.