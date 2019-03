Eurocontrol sceglie un italiano quale Direttore Network Management

ENAV

(Teleborsa) -, organizzazione internazionale del trasporto aereo che raccoglie 41 Stati membri dell’area pan-europea, ha formalizzato la, dirigente, alla carica di. Un incarico chiave poiché questa funzione rappresenta il cuore pulsante dell’organizzazione e assicura, in coordinamento con la Commissione europea, il funzionamento del network europeo dell’aviazione.La nomina di Pasinotti è stata commentata molto favorevolmente dal, nel suo ruolodi membro dell’Ufficio di Presidenza di Eurocontrol. "La scelta di Iacopo Prissinotti rappresenta il riconoscimento delle qualità professionali che ha dimostrato in questo settore nel corso degli anni, sia a livello nazionale, sia internazionale"."Tale scelta - evidenzia il Direttore Generale Quaranta – costituisce, più in generale, una tutti i livelli in Eurocontrol: nella governance, in cui ho l’onore di partecipare direttamente ai lavori degli organi decisionali dell’organizzazione, a livello operativo con le performance di puntualità e di efficienza ambientale, nonché in ambito tecnico, grazie alla presenza costante e al contributo dei rappresentanti di ENAC, Aeronautica Militare, ENAV e Leonardo"."Il Direttore Network Manager di Eurocontrol - ha spiegato - ha un ruolo chiave nell'affrontare le sfide dei prossimi anni. La crescita del traffico aereo, infatti, sta spostando il focus sulla performance del network di controllo della navigazione aerea, ed è quindi un requisito importante per sostenere l’incremento sociale ed economico del trasporto aereo europeo".