Limature per il settore servizi per la finanza (-0,70%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

FTSE MIB

Exor

media capitalizzazione

Banca Ifis

Anima Holding

Mutuionline

bassa capitalizzazione

Tinexta

Banca Sistema

Conafi

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il, mentre ilconsolida i prezzi della vigilia.Ilha chiuso a quota 81.902,1, in calo dello 0,70% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 428, dopo aver iniziato gli scambi a 428.Tra i titoli del, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,17% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,93%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,35% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,09%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,92% sui valori precedenti.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,43%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,68%.