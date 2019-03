Brunello Cucinelli chiude 2018 in forte crescita e punta su mantenimento crescita

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile netto normalizzato, che eclcude il beneficio fiscale del Patent Box, pari a 46 milioni di Euro, in crescita del 9,4%. Il CdA proporrà all’Assemblea convocata per il 29 aprile 2019 la distribuzione di un, pari a un payout ratio del 40,2%.La casa della moda ha riportato ricavi netti per 553 milioni di Euro, in aumento dell'8,1% a cambi correnti (+10,7% a cambi costanti)rispetto ai 511,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2017, mentre l' EBITDA è salito dell'8,8% a 95,1 milioni di Euro.Aumento significativo delle vendite nei Mercati Internazionali (+8,8%) e nel Mercato Italiano (+4,2%), con l'Europa che ha segnato un +8,5%, il Nord America +3,9%, la Greater China +28,6%, ed il Resto del Mondo +10,6%. Crescite in tutti i canali distributivi: retail +6,3%, monomarca wholesale +19,4%, multimarca wholesale +9,1%.pari a 45 milioni di euro, in ulteriore incremento rispetto ai 35,7 milioni di euro dello scorso anno, per mantenere “altissima” l’immagine del brand sia nel canale fisico che in quello digitale.pari a 14,5 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto al 2017, grazie alla generazione di cassa e positiva gestione del capitale circolante netto."Per il 2019, visto l’andamento delle vendite molto buone nella prima parte dell’anno e gli ottimi risultati conseguiti nella raccolta ordini per l’Autunno Inverno - ha anticipato l'Amministratore Delegato- con tranquillità immaginiamo una bella crescitaintorno all’8% del fatturato e una sana crescita dei profitti, seguitando sempre nel nostro progetto importante di investimenti"-"Questo anno rappresenta il primo del nuovo decennio 2019 - 2028 dove immaginiamo di raddoppiare il fatturato, cercando di lavorare con passione e dedizione in armonia con il Creato, sempre credendo nella nostra Italia e nell’altissima qualità e creatività della culturamanifatturiera che ci rende amati nel mondo".