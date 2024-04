Brunello Cucinelli, ricavi primo trimestre a 309 milioni di euro. Conferma guidance

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, ha chiuso ildel 2024 conpari a 309,1 milioni di euro, in crescita del +16,5% a cambi correnti (+17,9% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre 2023. I ricavi per aree geografiche vedono Americhe +19,5%, Europa +13,9%, Asia +16,0%, mentre le vendite per canali distributivi mostrano retail +15,0% e wholesale +19,0%."Il primo trimestre di quest'anno si è chiuso con ottimi risultati di vendita che ben descrivono il favore che le nostre collezioni ed il nostro lifestyle stanno raccogliendo in tutto il mondo", ha commentato, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda."La bellissima raccolta ordini sulle collezioni autunno-inverno 2024, sia uomo che donna, e la forte positività dei commenti dei giornalisti internazionali e dei grandi multibrand sul nostro stile di "lusso gentile" ci portano a, per l'intero anno 2024, di unae di un sano e giusto profitto", ha aggiunto.La nota sui conti spiega che i risultati del primo trimestre 2024 beneficiano anche della base di comparazione dei primi tre mesi dello scorso anno, base di comparazione risultata poi progressivamente crescente nei trimestri successivi, e delle vendite delle collezioni Primavera Estate 2024, confermando le attese di inizio anno e la concretezza di un progetto di crescita sostenibile per i prossimi anni.