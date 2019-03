Forex, sterlina perde quota dopo balzo su voto Brexit

(Teleborsa) - Sul mercato dei cambi, la sterlina cede terreno e si ritira dai massimi dei 9 mesi raggiunti la vigilia in scia al voto del Parlamento britannico che ha escluso un "no deal" . Il cable quota 1,3317 dollari. Il pound perde anche verso l'euro (a 0,8543).L'esito del voto di ieri eliminerà la probabilità di una Brexit senza accordo, ipotesi ampiamente considerata come la peggiore per l'economia del Regno Unito. Gli investitori ora guardano alle difficoltà e alle incognite di un rinvio dell'accordo con l'Unione Europea. La deadline per l'uscita è fissata per ora al 29 marzo.