Kruso Kapital, ok da soci a ingresso in CdA di De Franceschi e Granata

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo, ha deliberato l'approvazione deldi esercizio al 31 dicembre 2023 e ladell'esercizio 2023 come segue: a riserva legale 179.118,47 euro, pari al 5% dell'utile; a Utili portati a nuovo, il residuo pari a 3.403.250,91 euro.Approvata anche la, secondo le maggioranze previste dalla legge ovvero la maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, senza voto di lista, dell'Amministratoree dell'Amministratorein sostituzione dei Consiglieri Ilaria Bennati e Fabrizio Piscitelli che avevano presentato le proprie dimissioni con effetto dalla data odierna.La candidatura di De Franceschi e Granata è stata, che detiene complessivamente il 70,59% del capitale sociale, corrispondente a 17.371.795 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La proposta di Banca Sistema ha ottenuto il voto favorevole da parte del 100% del capitale sociale presente e avente diritto al voto. De Franceschi e Granata non detengono direttamente e/o indirettamente azioni di Kruso Kapital.