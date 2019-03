Digital Magics torna in utile nel 2018

Digital Magics

(Teleborsa) -ha chiuso il 2018 con ricavi pari a Euro 2,6 milioni, in crescita del 27% rispetto all'esercizio 2017 (Euro 2 milioni).L' Ebitda , in deciso miglioramento rispetto al 2017, è negativo per Euro 347 mila (negativo per 638 mila nel 2017). L’Ebit è negativo per Euro 1,2 milioni (negativo per Euro 2,0 milioni nel 2017) con ammortamenti costanti e stanziamenti rettificativi (svalutazione crediti verso partecipate) in decisa diminuzione rispetto al 2017 (da Euro 889 mila nel 2017 a Euro 329 mila al 31/12/2018).Il(negativo per Euro 6,8 milioni nel 2017) con rettifiche di valore delle attività finanziarie (9 write-off di partecipazioni non più operative) per Euro 1,6 milioni (Euro 4,8 milioni nel 2017 con 7 write-off).Laè attiva e pari a Euro 3,0 milioni (attiva per Euro 2,4 milioni al 31/12/2017), con Euro 2,2 milioni di indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine (Euro 2,7 milioni al 31/12/2017) e Euro 6,7 milioni di disponibilità liquide (Euro 6,2 milioni al 31/12/2017) disponibili a favore di un ulteriore crescita del portafoglio.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la. La data del relativo stacco della cedola è prevista per il 20 maggio 2019 con record date il 21 maggio 2019 e pagamento a decorrere il 22 maggio 2019