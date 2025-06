Svizzera, BNS prolunga sperimentazione su moneta digitale di banca centrale

(Teleborsa) - Lahaancora di un anno e di proseguire la sperimentazione pilota almeno fino a metà 2027. Dalla fine del 2023, nell'ambito del progetto, la BNS mette a disposizione unaper le istituzioni finanziarie ("wholesale central bank digital currency", CBDC all'ingrosso) sulla piattaforma di negoziazione e regolamento di SIX Digital Exchange.La decisione odierna "in alcun modo la Banca nazionale aCBDC all'ingrosso", viene sottolineato.Inoltre, la BNS ha deciso diper sondare ilin tradizionale moneta di banca centrale ("RTGS link"). A tal fine mette a disposizione dell'infrastruttura del mercato finanziario BX Digital, che prevede di gestire un sistema di negoziazione per valori patrimoniali tokenizzati, un collegamento produttivo allo Swiss Interbank Clearing (sistema SIC) esistente.Entrambi gli approcci per il regolamento di valori patrimoniali tokenizzati in moneta di banca centrale sono già stati testati nell'ambito della prima fase del progetto Helvetia. Il confronto diretto fra gli approcci in ambiente produttivo dovrebbe fornire ulteriori conoscenze su vantaggi e svantaggi di ciascuno di essi.