Petrolio, l'OPEC prende ancora tempo. Salta la riunione di aprile

(Teleborsa) - Salta a sorpresa la riunione straordinaria dell'OPEC prevista per il prossimo mese. Una mossa inattesa, ma dovuta secondo il Cartello che avrebbe dovuto tenere un meeting il 17 e 18 aprile per discutere se eliminare o meno i tagli alla produzione di greggio già sanciti.L'OPEC e i Paesi non OPEC hanno concordato, infatti, di ridurre l'output di 1,2 milioni di barili al giorno per sei mesi. Ma restano divisi sulla possibilità di mantenere i tagli fino a fine anno. Esenti dalla riduzione Iran, Venezuela e Libia.Come confermato dal, il gruppo ha scelto di rinviare la decisione sui tagli anche perché si aspetta che il mercato rimarrà ben fornito durante la prima metà dell’anno. Il ministro ha aggiunto inoltre che un'ampia coalizione ha applicato dei tagli a febbraio che hanno raggiunto circa il 90% della quantità concordata mentre a marzo le riduzioni saranno "facilmente al di sopra del 100%".Nel frattempo i prezzi del petrolio continuano a guadagnare terreno di fronte ad uno scenario che rimane contrastato e con un mercato che teme ancora gli effetti di un possibile rallentamento dell'economia. Il contratto sulstatunitense scambia a 59,14 dollari al barile, in crescita dell'1,11%, mentre illondinese avanza dello 0,73% a 67,49 dollari.