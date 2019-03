Reddito cittadinanza, Inps: "Sospeso se finiscono risorse"

(Teleborsa) - Se non ci saranno risorse sufficienti, l’Inps smetterà di erogare ile si attenderanno 30 giorni per rimodulare l’entità. É quanto si legge nella circolare n. 43 sulle "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"La circolare chiarisce ie chiarisce la metodologia di pagamento tramite la card che sarà consegnata in Posta e solo dopo il quinto giorno di ciascun mese. Oltre che per l’acquisto di beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, sarà possibileSarà anche possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell'affitto, se l’importo del beneficio economico è comprensivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione., con il via libera del reddito di cittadinanza, a partire da marzo non esisterà più il Rei (reddito di inclusione). Per chi ne ha fatto richiesta entro il 28 febbraio, "il beneficio continua a essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza".