Inps: Bonus genitori separati, oggi ultimo giorno per chiederlo

(Teleborsa) - Oggi, martedì 2 aprile, cade il termine per presentare la domanda perLo ricorda l'sottolineando che il termine inizialmente previsto per il 31 marzo cade in un giorno festivo.La misura è finalizzata a, ossia con un reddito non superiore a 8.174 euro l'anno, che nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nel medesimo periodo, non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dell'altro genitore (ex coniuge o ex convivente). Il bonus spettaa decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.Il bonus genitori separati, divorziati e/o non conviventi è corrisposto in un'unica soluzione in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento e. Il contributo spetta per un massimo di 12 mensilità tenuto conto delle disponibilità del fondo che ammonta a 10 milioni di euro. Il beneficio sarà erogato da Inps previa verifica dei requisiti di legge a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia.: il periodo per presentare la comunicazione relativa all'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, effettuati o da effettuare nel corso del 2024, sta per scadere, come ricorda l'Agenzia delle Entrate sulla sua webzine FiscoOggi. La scadenza è stata una proroga di due giorni rispetto alla scadenza ordinaria del 31 marzo, dovuta alle festività pasquali. Questo adempimento è essenziale per usufruire delle agevolazioni previste per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, relativamente agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Il credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, è concesso a condizione che l'ammontare complessivo superi almeno dell'1% l'importo degli investimenti analoghi effettuati nell'anno precedente.