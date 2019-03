Scuola, precariato: la prossima estate oltre 120 mila supplenze annuali

(Teleborsa) -. E siccome non c'è alcuna volontà da parte del Miur di stabilizzare i precari storici con oltre 36 mesi di servizio svolto, a dispetto di quello che ci chiede l'Europa da 20 anni, tra qualche mese ne vedremo delle belle, afferma il sindacato della scuola, con scadenza 30 giugno 2020 o 31 agosto 2020."L'Italia stavolta più che mai rischia di incassare una sanzione non indifferente da Bruxelles - avverte Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - . Se a questo si aggiungono i tanti ricorsi risarcitori presentati in tribunale dai singoli docenti, che anche Anief patrocina, diventa ancora più incoerente la scelta del Miur di opporsi alla riapertura delle GaE e del doppio canale di reclutamento. Ancora di più perché i concorsi non andranno a sanare che una piccolissima parte degli oltre 100 mila precari già selezionati e abilitati all'insegnamento".