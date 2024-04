Reclutamento e concorso: il punto di vista di ANIEF sul ripristino del doppio canale

, candidata alle elezioni per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nellaper la Scuola primaria, ha parlato oggi di un tema molto caro al giovane sindacato: il pristino del"Già il Testo Unico della scuola del 1994 - ricorda Guarino - prevedeva l'accesso ai ruoli della scuola attraverso quello che oggi viene chiamato il, che consiste, da una parte, nell'ad esaurimento e, dall'altra, tramite. Anief ritiene che assumere soltanto dai concorsi, così come previsto dal piano PNRR, non possa essere la risposta che lo Stato può dare per l'assunzione e lache oggi tengono in piedi le nostre scuole, a partire dall'infanzia fino alle scuole di secondo grado"."Ilha funzionato quando si veniva assunti da quelle che prima erano le graduatorie ad esaurimento. Oggi Anief chiede di", afferma la candidata del sindacato, ricordando "finalmente, nell'ultima Manovra, è stata approvatala possibilità di essere assunti da graduatorie provinciali, ma Anief lo chiede anche per i, quantomeno da prima fascia, in cui sono inserite le persone abilitate sulla materia"."Non soltanto una procedura straordinaria - precisa Guarino - ma una che vada a ripristinare una procedura ordinaria, da cui lo Stato possa"."Anief non si fermerà nelle piazze, nelle aree dei tribunali e nemmeno nelle aree parlamentari. Ed è per questo che necessitiamo del vostro supporto, per poter essere sempre più forti e convinti della validità delle nostre idee", conclude la candidata alle prossime CSP.