EssilorLuxottica, giù in Borsa. Pesa scontro soci

produttore di lenti e apparecchiature oftalmiche

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 5,87%.Sul titolo pesa la lite scoppiata tra la Delfin di Leonardo Del Vecchio e i soci francesi sulla governance Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo studio dipresenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 96,84 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 102,8. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 94,83.