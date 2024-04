EssilorLuxottica, ok da soci a dividendo. Riconfermati tutti gli amministratori

EssilorLuxottica

(Teleborsa) - L'di, colosso italo-francese dell'occhialeria, ha approvato tutte le 34 delibere presentate dal Consiglio di Amministrazione, comprese quelle relative alla distribuzione di unper l'anno fiscale 2023, alla politica di remunerazione applicabile agli Amministratori Esecutivi e alla riconferma di tutti gli attuali Amministratori nel nuovo Consiglio di Amministrazione."Guardando al futuro, la nostra visione ci accompagna verso una- hanno commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato - Vogliamoe lo faremo valorizzando il recente successo dei Ray-Ban Meta, gli smart glasses dotati di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, e grazie al prossimo lancio sul mercato di Nuance Audio. Questo percorso di innovazione senza precedenti, supportato dai nostri marchi iconici e dal rapporto consolidato con i consumatori, ci aiuterà ad accompagnare il settore in un futuro sempre più interconnesso, basato sull'intelligenza artificiale e sostenibile".Durante l'assise è arrivata laper il nuovo Consiglio di Amministrazione, con un progressivo scaglionamento della durata dei mandati: Francesco Milleri, Paul du Saillant, Jean-Luc Biamonti (indipendente) e Marie-Christine Coisne-Roquette (indipendente) per un mandato triennale; Romolo Bardin (non indipendente), José Gonzalo (indipendente), Virginie Mercier Pitre (rappresentante dell'Associazione Valoptec), Mario Notari (non indipendente), Swati Piramal (indipendente), Cristina Scocchia (indipendente), Nathalie von Siemens (indipendente) e Andrea Zappia (indipendente) per un mandato biennale. Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Jean-Luc Biamonti come Lead Director.Al termine dell'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha confermato la nomina dia Presidente e Amministratore Delegato e di Paul du Saillant a Vice Amministratore Delegato.