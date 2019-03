Iren, sottoscritto patto parasociale con First State

IREN

(Teleborsa) - Contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di compravendita tra. () e) avente a oggetto la vendita di tutte le azioni della società) di titolarità della medesima Uniper, è stato sottoscritto un patto parasociale tra, da un lato,Mercato S.p.A. () e ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (), società partecipata al 40% dal Gruppo IREN, e, dall'altro lato, FSI, relativo alla governance e alla circolazione delle partecipazioni di OLT, società che ha sviluppato e gestisce l'impianto di rigassificazione “FRSU Toscana” da 3,75 milioni di mc all'anno, ancorato a 22 km dalla costa toscana fra Pisa e Livorno."Iren valuterà nell'ambito degli accordi raggiunti con Uniper e con il nuovo Partner, tutte le opzioni strategiche per valorizzare la propria partecipazione in OLT, considerata non più strategica nell'ambito del portafoglio di attività del Gruppo, continuando al contempo asostenere lo sviluppo della società", hanno dichiarato congiuntamente il Presidente di Irene l'Amministratore DelegatoIl patto parasociale entrerà in vigore contestualmente al closing dell’operazione disciplinata dal contratto di compravendita stipulato in data odierna, 22 marzo 2019, fra Uniper e FSI.Ai sensi degli accordi attualmente in essere tra Uniper, Iren e ASA, ad IREN e ASA è attribuito un diritto di co-vendita avente a oggetto tutte o parte delle azioni di OLT di cui sono attualmente titolari, agli stessi termini e condizioni previsti per la cessione delle azioni di titolarità di Uniper. Tale diritto potrà essere esercitato entro 6 mesi dalla ricezione – avvenuta in data odierna – della notifica relativa alla vendita da parte di Uniper.