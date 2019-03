Prevalgono le vendite per il settore servizi per la finanza (-1,24%), giornata in discesa per Exor

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Exor

Banca Generali

mid-cap

Anima Holding

Banca Ifis

Tamburi

Ftse SmallCap

Banca Sistema

M&C

Tinexta

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha avviato la seduta a 85.470,5, in discesa di 1.053,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 428, dopo aver avviato la seduta a 430.Tra le azioni più importanti dell'indice servizi finanziari di Milano, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,28% sui valori precedenti.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.Tra leitaliane, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,79%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,84%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%.