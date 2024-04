WIIT, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

WIIT

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 22 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando lasul titolo a "". Gli analisti hanno incorporato nelle stime lache consente a WIIT di entrare nel mercato svizzero con una base di ricavi (circa 20 milioni di franchi svizzeri di ricavi ricorrenti) e clienti (circa 50, di cui 20 rilevanti) significativa."Anche se l'operazione è(in particolare sul 2024, ma anche post sinergie), come commentato in prima battuta ci sembraper le opportunità di crescita che apre in un paese (la Svizzera) e in un settore di riferimento (finanza) interessante e finanziariamente accretive visto che viene pagato un valore quasi nullo (anche includendo leases e capex di integrazione) a fronte di un beneficio in 2-3 anni di 2-3 milioni di FCF", si legge nella ricerca.