Autonoleggio, tariffe trasparenti per i 5 big in Europa

(Teleborsa) - Finiscono le ansie e le sorprese sgradite per il portafoglio, nel riconsegnare le auto prese a noleggio. Le Autorità Europee di tutela ai consumatori hanno sollecitato iper farlile loro modalità die questi hanno assecondato il "suggerimento".A renderlo noto è la Commissione europea, che spiega, attraverso un comunicato, come finora questa esortazione non avesse avuto completa attuazione e che di conseguenza le comunicazioni non fossero state mai pienamente conformi alle normative.In particolar modo, ad oggihanno ormai apportato tutte le modifiche necessarie,si è impegnata ad arrecarne le restanti modifiche entro maggio 2019,di cui ora fa parte anche Goldcar, lo farà entro giugno 2019 e, infine, chesi è impegnata ad aggiornarsi al più tardi entro il primo trimestre del 2020.Le cinque si sono impegnate aDovranno perciò già palesare tutti gli extra, ad esempio oneri specifici per il rifornimento di carburante, tasse aeroportuali e supplementi "per giovane conducente" o "per riconsegna in altra località", nel caso in cui il luogo di riconsegna del veicolo sia diverso da quello di ritiro. Gli operatori, prosegue la nota, dovranno descrivere chiaramente nelle clausole contrattuali, in tutte le lingue nazionali, i principali servizi di noleggio e rendere chiare le disposizioni riguardanti i danni coperti dal costo di base del noleggio, in particolare ciò che il conducente può essere ancora chiamato a pagare oltre la franchigia.