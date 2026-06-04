Logista confermata tra i migliori datori di lavoro in Europa per il secondo anno consecutivo

(Teleborsa) - Logista, principale distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita, è stata inclusa per il secondo anno consecutivo nella classifica Europe’s Best Employers, elaborata da Statista e dal Financial Times, che riconosce le migliori aziende in cui lavorare in Europa. In questa edizione, Logista si colloca al quarto posto nel settore wholesale in Europa.



Lo studio realizzato da Statista e Financial Times si basa su oltre sei milioni di valutazioni effettuate da dipendenti diretti e indiretti di aziende in tutta Europa. Il ranking identifica le imprese che i professionisti consiglierebbero come luogo di lavoro, sulla base sia della propria esperienza personale sia della reputazione dell’organizzazione.



Per essere incluse nel ranking, le aziende devono avere più di 500 dipendenti e una presenza internazionale significativa in Europa, attraverso uffici, processi di selezione o attività operative in almeno due Paesi europei.



"Essere riconosciuti per il secondo anno consecutivo evidenzia il valore e l’efficacia del nostro modello di gestione del talento e il nostro impegno verso una cultura basata sullo sviluppo, la diversità e il benessere dei nostri team", ha dichiarato Juan José Guajardo Fajardo, Chief Human Resources, Marketing & Communications Officer di Logista Corporate.



A livello europeo, la classifica è guidata da Skanska, seguita da Microsoft, Airbus e Google.



L’inclusione di Logista nella classifica Europe’s Best Employers 2026 si aggiunge ad altri riconoscimenti ottenuti in materia di valorizzazione delle persone, della sostenibilità e della responsabilità, consolidando la sua posizione nel panorama europeo.

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