Milano 16:16
49.862 +0,57%
Nasdaq 16:16
30.064 +0,30%
Dow Jones 16:16
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Londra 16:16
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Francoforte 16:16
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New York: risultato positivo per IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per IBM
Bene la "Big Blue", con un rialzo del 3,72%.
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