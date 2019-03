Generali presenta il Welfare Index PMI: sempre più attive le piccole e micro imprese

Generali Italia

(Teleborsa) -. Questo il "path" (sentiero) seguito dalle aziende che applicano misure di welfare aziendale, che hanno un minimo comun denominatore: la convinzione che vi sia una. E' quanto emerso nell'ultima edizione di, la quarta, promossa dacon la partecipazione delle principali confederazioni italiane (Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni), che ha monitorato oltre 4 mila e 500 piccole e medie imprese italiane, il doppio rispetto all'edizione 2018. Il rapporto, presentato oggi a Roma al Salone delle Fontane (Eur), ha messo in luce unache hanno adottato misure di welfare, ma(le piccole e micro imprese sono sempre più numerose).Il rapporto Welfare Index PMI 2019 mette in evidenza un vero e proprioper le imprese che hanno adottato misure di welfare stabili e non temporanee in: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all'istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero sostegno soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alla comunità. Le più popolari sicurezza e prevenzione e istruzione figli. Le, cioè quelle che hanno avviato iniziative in almeno 4 aree, sonoin soli tre anni arrivando al 45,9% del totale (1 impresa su due). Le, che avviano il welfare in almeno sei aree, sono addiritturacon una crescita che si attesta a +36%.che sono state premiate per i programmi più incisivi e originali di welfare aziendale. Fra queste l'app per la lavanderia aziendale e la spesa, il poliambulatorio aziendale, lo smart working per mamme e papà (flessibilità orario), l'istruzione per i figli dei dipendenti.Il rapporto ha messo in luce anche una. Le aziende più grandi ovviamente restano avvantaggiate, con una quota di quelle molto attive che arriva al 71%, ma la crescita del welfare nelle aziende più piccole appare significativa: nellecon meno di 10 addetti si passa dal 6,8% ale nelle(fino a 590 addetti) dall'11% alQuel che conta è che il welfare sia un, perché gli imprenditori hanno compreso che un'azione sistematica "amplifica" i risultati, ma soprattuttoe dei loro bisogni, ma soprattutto scaturisce dallae dei territori. Dal rapporto emerge che le imprese molto attive hanno maturato la consapevolezza del proprio ruolo sociale, sviluppato una visione di lungo periodo,, definito obiettivi e politiche ben focalizzate, ottenuto risultati incoraggianti.In occasione della presentazione del rapporto Teleborsa ha intervistato, che ha parlato dei risultati della ricerca:"Quest’anno si evidenzia unrispetto agli anni passati. Dal 2016 ad oggi le aziende sono triplicate, quelle che utilizzano e che sono molto attive nel welfare. Si evidenzianoin particolare quest’anno: il primoda parte dei dipendenti, uno deve partire dall'ascolto e questo da la possibilità di aumentare la produttività del lavoro. Nel 64% dei casi, quando si parte dall'ascolto, la produttività aumenta. L’ultimo punto che si evidenza è come il welfare attiva sule nelle comunità locali un movimento positivo, che fa bene non solo all'azienda che adotta il welfare, ma alle aziende di servizio e assistenza collegate sul territorio"."Abbiamoche si evidenziano: la prima è, la seconda, la terzae, giovani che hanno voglia di reinventarsi e avere nuove professioni. Su questi elementi Generali è attiva, con una nuova società, che porta il welfare in tutte le PMI, in particolare con servizi di assistenza, di sanità e tutto quello che serve per sviluppare il welfare in azienda, ed è attiva anche con i propri dipendenti. Quest’ano abbiamo deciso di aumentare del 30% le ore di formazione per riqualificare per per portare nuove competenze ai nostri dipendenti, oltre che nuove iniziative sulla conciliazione vita-lavoro che sono da sempre nel nostro corpo"."Sono passati 3 anni dalla Legge di Stabilità 2016 che cambiò molto le cose", ha affermato, mettendo i evidenzia anche gli ostacoli: solo il 27% delle imprese dichiara di avere informazioni precise sulla normativa."Bisogna quindi lavorare in questa direzione", ha affermato il manager, aggiungendo che "l'altra sfida è fare rete (network) perché è possibile creare iniziative di welfare anche in imprese molto piccole in modo efficiente"."Quando 4 anni fa, quando abbiamo iniziato questa ricerca eravamo pionieri", ha sottolineato, la società del gruppo Generali dedicata al welfare aziendale."Quello che viene fuori oggi è che il welfare aziendale non può essere solo rappresentato da qualche euro in bonus aziendale, ma deve diventare parte integrante delle strategie di un'azienda", ha aggiunto il manager, spiegando che le imprese che praticano il welfare appaiono distribuite bene sul territorio nazionale (Nord, Sud, Centro) e in tutti i settori.