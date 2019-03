FMI, Lagarde: "L'eurozona non è pronta per un'altra crisi"

(Teleborsa) -che sì possa reggere alle intemperie economiche. A parlare è, direttore generale del Fondo monetario internazionale, nel suo discorso alla Banca Centrale francese a Parigi.Lagarde ha ricordato l'importanza che ha avuto la moneta univa per l'integrazione europea e per il miglioramento dello standard di vita nel continente, con il "Pil reale pro capite aumentato di oltre il 60% nel corso degli ultimi due decenni", ma ha anche ammonito sullaAlla domanda retorica sulla capacità dell'eurozona di attutire una prossima crisi, la numero uno del FMI ha risposto "sì" per poi chiarire che l'unione monetaria "non è abbastanza resiliente".Entrando nello specifico, Lagarde ha voluto usare parole chiare e inappellabili: "", a partire da "" potendo "diversificare i rischi e irrigare la crescita".Anche il settore bancario, è sì "più sicuro, ma non abbastanza" e questo è dovuto a due fattori: il fatto per l'eurozona di essere "un ecosistema relativamente giovane e incompleto" e di aver "affrontato una tempesta enorme durante la crisi finanziaria globale e un'altra poco dopo con la crisi del debito sovrano dell'Eurozona", eventi che "hanno lasciato ferite economiche dolorose a tante famiglie e aziende, spargendo i semi della disparità economica".L'unica soluzione per Lagarde è. Il suo è un appello soprattutto alla politica del Vecchio Continente: la numero uno dell'istituto di Washington ha definitoL'unica cosa è avere "una garanzia unica sui depositi" e, ha continuato Lagarde, per superare le singole resistenze è possibile "trovare modi per risolvere le nostre preoccupazioni nazionali legittime" e un "equilibrio accettabile tra la condivisione del rischio e la riduzione del rischio".Citando poi l'ex governatore della Federal Reserve, Alan Greenspan, Lagarde ha ricordato che il sistema finanziario europeo ha anche bisogno di una "ruota di scorta" nella forma di un mercato unico dei capitali. "I".Secondo l'ex ministro francese delle finanze, un mercato integrato dei capitali nella Ue "aiuterebbe aziende e famiglie a ridurre la loro dipendenza dalle banche e a rendere l'ecosistema più resiliente agli shock". Inoltre "aiuterebbe a uniformare il costo con cui le aziende si finanziano" senza disparità, citando ad esempio quelle italiane e austriache, che sono a pochi chilometri di distanza.