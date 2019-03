S&P taglia le stime di crescita per l'Italia: a +0,1% da +0,7%

(Teleborsa) - Sforbiciata sulle stime di crescita per l'Italia per mano di S&P Global. L'agenzia di rating stima una espansione del PIL tricolore appena dello 0,1% rispetto al +0,7% indicato in precedenza.Il nostro Paese si conferma fanalino di coda dell'area euro, si legge in un report dedicato all'Eurozona. Nel 2020 la crescita si fermerà allo 0,6%, in calo rispetto allo 0,9% previsto a dicembre.In frenata tutta l'Eurozona, la cui crescita nel 2019 è stata rivista al ribasso dall'1,6% all'1,1%, a causa soprattutto dal rallentamento di Germania e Italia. Alla base della decisione, spiegano gli economisti di S&P Global Ratings, c'è, infatti, lache stanno risentendo della guerra dei, che ha rallentato la crescita mondiale.