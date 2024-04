Talea Group, Intermonte taglia target price e conferma Buy

Intermonte

Talea Group

(Teleborsa) -ha tagliato aper azione (dai precedenti 11,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della person, confermando la" sul titolo.Gli analisti hanno aggiornato le stime alla luce dei risultati del 2023 ed esteso le stime al 2026, coerentemente con le indicazioni del management: vedono unanel 2024 e nel 2025 per raggiungere nel 2026 il limite inferiore della guidance del management, ovvero ricavi a 221,6 milioni di euro e margine EBITDA al 5,9%. Per quanto riguarda l'indebitamento netto, rimangono leggermente, con un indebitamento netto pre-IFRS 16 a 20,7 milioni di euro al 2026."Ilper Talea, che ha minato i risultati del 2023 ma ha definito l'ambito operativo del gruppo e ha aperto la strada a un 2024 positivo - si legge nella ricerca - Confermiamo il nostro caso di investimento sul titolo. Talea opera in un mercato attrattivo e può consolidare la propria quota di mercato, continuando ad acquisire piccoli operatori, come nelle recenti acquisizioni, e a sfruttare il loro traffico dati attraverso l'area Industriale ad alta marginalità".