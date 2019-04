Allarme drone a Malpensa, voli dirottati

(Teleborsa) - Un drone che volteggiava in prossimità del sedime aeroportuale di Malpensa e a poca distanza dalle piste ha fatto scattare l’allarme quando erano da poco passate le 11 del mattino. Non si è trattato di un pesce di aprile, ma di una misura di sicurezza imposta dalle circostanze. L’aeroporto non è stato chiuso ma – come specificato da Sea, società di gestione degli scali milanesi - ha subito una operatività limitata per una ventina di minuti. L’allarme è cessato alle 11:30, quando la Polizia di Frontiera di Malpensa ha intercettato il proprietario del drone, il quale rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Durante la limitazione operazione cinque voli in arrivo a Malpensa sono stati dirottati sullo scalo di Bergamo, tre a Linate e uno a Torino, per poi essere riposizionati su Malpensa. Un allarme analogo era scattato nella serata di domenica 3 marzo, causando dirottamenti di voli in arrivo a Malpensa, senza che in quel caso l’oggetto volante fosse identificato.