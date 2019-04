Brexit, cresce l'attesa per le indicazioni dei parlamentari britannici

(Teleborsa) -, che sarà nuovamente chiamato ad effettuare una, una delle tante messe sul tavolo nei giorni scorsi, inclusa quella di tornare al referendum.- Dalle indicazioni che arriveranno oggi dalla Camera dei Comuni dipenderà anche la, che non ha escluso possibili dimissioni. Se non le sue quelle dei suoi ministri che scartano a priori l'ipotesi del "No Deal". E tutto questo con la, scadenza brevissima concessa dall'Ue a Londra per decidere sulla separazione.- Il partito deiresta insanabilmente: chi propende per l'uscita "senza accordo" il 12 aprile e chi minaccia le dimissioni al verificarsi di una tale eventualità. L'ultimo avvertimento è arrivato nel weekend dal Ministro della Giustizia, il quale ha ventilato le suein caso di uscita con un "No deal", assieme ad altri membri del partito conservatore, il Segretario all'industriaed il Segretario al Lavoro- I parlamentari britannici torneranno oggi ad avanzare le loro proposte sulla Brexit,, da quella che prevede un nuovoa quella che pianifica una" che implicherebbe la permanenza nell'Unione doganale e una serie di trattamenti privilegiati per il commercio con l'Ue sul modello dei paesi nordici. Un modello che certamente risolverebbe la spinosa questione del backstop . Ma non è esclusa neanche l'ipotesi del No deal o quella di una hard Brexit. Naturalmente, l'opzione preferita sembrerebbe la versione Soft della Brexit, ma la Premier May ha già detto che con questa soluzione rischierebbe di "fare a pezzi" il suo partito.Insomma, leed oggi i parlamentari inglesi dovranno esprimersi su ciascuna, o su qualche altra nuova eventualmente emersa, votando quella preferita.- Proprio per l'elevato numero di proposte al vaglio, il meccanismo prescelto dallo speaker della camera dei Comuni,, che alle 15:30 ora italiana annuncerà una prima scrematura. La votazione vera e propria inizierà verso le 21 ora italiana con il, con l'obiettivo di compattare il numero delle proposte e selezionare la migliore.