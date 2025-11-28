Giappone, produzione industriale attesa in aumento a ottobre

(Teleborsa) - Attesa in aumento la produzione industriale giapponese a ottobre. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria
giapponese (METI), l'indice della produzione industriale destagionalizzato è visto in aumento dell'1,4% su base mensile, dopo il +2,6% registrato a settembre. Le stime degli analisti sono per una discesa dello 0,5%. L'indice grezzo
è atteso in incremento dell'1,5% su base annuale.
Alla crescita della produzione contribuisce la salita delle scorte
(+0,6% su mese) e delle consegne
(+1,3%).
La ratio delle scorte è pari a -1,3%.