Blue economy, Italia protagonista all’IMO: parteciperà Rixi

(Teleborsa) - L’Italia sarà protagonista alla 34ª Assemblea generale dell’IMO
, che si terrà a Londra dal 24 novembre al 3 dicembre
, portando al centro del dibattito internazionale la visione di un Paese che vuole guidare il futuro della marittimità.
In rappresentanza del nostro Paese interverrà il viceministro ai Trasporti Edoardo Rixi,
che ribadirà il ruolo strategico dei nostri porti e della cantieristica nazionale
, elementi decisivi per le rotte globali e per la sicurezza del traffico marittimo.
Al centro dell’intervento porrà temi come decarbonizzazione, sicurezza dei lavoratori, cooperazione
internazionale: i pilastri della candidatura italiana al Consiglio IMO.
A Londra il viceministro incontrerà il Segretario generale Dominguez e i capi delegazione
di Paesi chiave – Ucraina, Qatar, Arabia Saudita, Marocco, Cina
– per rafforzare il dialogo strategico dell’Italia sulle grandi sfide geopolitiche.
Rixi vedrà anche i nuovi vertici dei Trasporti britannici
, primo contatto operativo con il governo labourista. Per il Mit è l’occasione per ribadire che l’Italia vuole essere partner credibile e protagonista nella partita infrastrutturale europea.